Бывший премьер Украины опубликовал «американскую» карту Донбасса

https://static.news.ru/photo/cd2ee190-88b7-11eb-bc5c-96000091f725_660.jpg Николай Азаров Фото: Nikolay Azarov/twitter.com

Карту, на которой обозначены силы противостоящих в Донбассе сторон, выложил экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, карту составили американские специалисты.

На изображении представлена оценка численности группировок войск обеих сторон конфликта в регионе на сентябрь 2020 года.

Взгляд на конфликт из США, — написал Азаров в своём Twitter-аккаунте.

Согласно карте, Украина прошлой осенью располагала контингентом в 95 тысяч человек, а войска ДНР и ЛНР насчитывали 34 тысячи бойцов. При этом у армий самопровозглашённых республик перевес в танках — 650 против 450. А вот по установкам ракетных систем залпового огня (РСЗО) у сторон почти паритет: 230 у ВСУ против 260.

Ранее украинским СМИ стало известно, что ВСУ готовятся к полномасштабным военным действиям в Донбассе. Расстояние между противоборствующими сторонами составляет уже около 400–700 метров. На передовую прибыли военные отряды обеих сторон конфликта.

Как писал NEWS.ru, военный корреспондент Юрий Котенок назвал новую дату военной провокации, которую устроит в Донбассе Украина. По его мнению, это должно было случиться 17–18 марта, дата может быть приурочена к приезду президента РФ в Крым, считает эксперт. Дату начала военных действий со стороны Украины специалист увязал с годовщиной присоединения Крыма к России, которую как раз в эти дни будут праздновать на полуострове.