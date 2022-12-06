Бывший офицер ЦРУ рассказал о новой тактике Зеленского Экс-офицер ЦРУ Джиральди: Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт с Россией

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая тактика президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы подвести ситуацию к новому витку эскалации и вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди. По его словам, украинский лидер надеется на то, что Москва сделает опрометчивый шаг, который вызовет ответную реакцию Альянса.

Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США, — заметил Джиральди.

Экс-офицер ЦРУ отметил, что украинский лидер ранее пытался столкнуть НАТО и РФ, в частности, когда Киев обвинил Москву в причастности к падению ракеты в Польше.

Кроме того, Джиральди назвал атаки ВСУ по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях попыткой подстрекательства. По его мнению, это не значит, что Киев способен повторить нечто подобное.

Ранее зампомощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган сказала, что потенциальная оперативная совместимость ВСУ с силами НАТО повысилась. Данниган аргументировала свою позицию тем, что Киев получает военную технику от Альянса с начала специальной военной операции РФ.