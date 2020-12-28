Бывший мэр Харькова назвал, кого на самом деле считает властью на Украине

https://static.news.ru/photo/b39e2fd4-494b-11eb-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший мэр Харькова и бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин назвал посольство США «реальной властью на Украине». В качестве аргумента политик обратил внимание на перемены во взглядах Владимира Зеленского и заявил, что стоит за этим «очень серьёзное» внешнее влияние.

Меняет взгляды украинских политиков, по мнению бывшего главы Харькова, посольство США, которое «не стесняется этого».

То есть если им надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная — женщина и министр, — пояснил особенности политической «кухни» Добкин в интервью RT.

Эти отношения, по мнению бывшего депутата, сравнимы с временами Золотой Орды, когда русские князья ездили за ярлыком в Золотую Орду, в район современной Астрахани.

Они приезжали, получали разрешение на правление <...> какой-то территорией и давали какие-то гарантии, обязательства, что они будут поддерживать политику тех людей, которые принимали решение о назначении. <...> Так вот, то же самое происходит, просто из Астрахани всё это переместилось в Киев, в Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине, — продолжил свою мысль политик.

И в случае с Украиной, отметил Добкин, действует даже не посол, а временный поверенный, который тем не менее представляет интересы США и имеет влияние и возможности «гораздо больше», чем президент суверенного государства.

Временным поверенным США на Украине является Кристина Квин, которая занимает этот пост с января текущего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Соединённых Штатов готовы к совместной с Киевом работе по вопросу создания проекта «Крымская платформа», направленного на «возвращение» Крыма в состав Украины, сообщает МИД Украины со ссылкой на временного поверенного в делах США на Украине Кристину Квин.