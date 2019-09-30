https://static.news.ru/photo/03d902f2-e37d-11e9-9cbe-fa163e074e61_660.jpg Нино Бурджанадзе Фото: BURJANADZE.N/facebook.com

Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе прокомментировала обещание экс-президента страны Михаила Саакашвили вернуться на родину для «восстановления государственности».

Она сказала, что подобные заявления политика — это просто смешно.

По её словам, Саакашвили говорит о возвращении в Грузию каждый раз, «как ему заблагорассудится».

Он делает заявления, что сегодня-завтра возвращается в Грузию, что «восстановит справедливость», и так далее. Я серьёзно к этому не отношусь. А то, что он не нужен в Грузии, это для меня абсолютно ясно, — приводит слова Бурджанадзе радио Sputnik.

Политик подчёркивает, что в 2012 году население Грузии ясно сказало бывшему президенту «нет».

Как ранее писал News.ru, Саакашвили заявил о намеренности вернуться на родину в ближайшие месяцы для того, что «восстановить её государственность».