Бунт и дефицит: пограничная месть Лукашенко встряхнула Литву

Литва столкнулась с тяжёлыми последствиями наплыва нелегальных мигрантов, спровоцированного пограничной политикой Белоруссии. В лагерях размещения приезжих начались волнения, а мероприятия по укреплению рубежей были осложнены из-за нехватки колючей проволоки. В МИД прибалтийской республики рассказали NEWS.ru, что пытаются решить проблему в том числе за счёт прямой коммуникации с властями тех стран, откуда бегут нелегалы. Однако вполне очевидно, что без уступок со стороны Минска предотвратить поток трудно.

Lidia Veles/NEWS.ru

Миграционный кризис заставил Литву обратиться за помощью к другим странам. Острая необходимость, в частности, возникла в создании пограничных укреплений, на которые Вильнюсу попросту не хватило колючей проволоки. Силы обороны Эстонии уже распорядились направить соседу 50 км материала для укрепления рубежей. Ресурсы были выделены из резервов местных оборонных структур. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет подчёркивал ранее, что помощь будет оказана безвозмездно. Помимо этого, Вильнюс обеспечат тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для мониторинга пограничной обстановки.

Первые элементы проволочного заграждения протяжённостью 500 метров были установлены литовскими службами 10 июля. Однако затем оказалось, что имеющихся запасов для предотвращения потока бегущих из Белоруссии мигрантов не хватит. В Литве такую проволоку никто не производит: её можно закупить за границей, однако соседние страны на фоне беспрецедентной политики Александра Лукашенко сами столкнулись с необходимостью уделить внимание пограничному контролю.

Запрос у литовского руководства есть и на дополнительную гуманитарную помощь. До настоящего времени Вильнюс использовал возможности государственного резерва. Однако он предназначается для граждан страны на случай чрезвычайных происшествий. В связи с этим у властей прибалтийской республики возникла необходимость в международной поддержке. Накануне в Литву поступили гуманитарные грузы из Австрии, Греции и Словении — те, кто нелегально пересёк границу, будут обеспечены предметами первой необходимости.

Лагерный бунт

Головную боль у властей Литвы также вызвало недовольство приезжих из стран Азии и Африки условиями содержания. В частности, были зафиксированы беспорядки в Алитусском районе, где свыше 160 человек оказались размещены в здании бывшей школы.

Беспорядки возникли из-за недовольства мигрантов условиями содержания, ограничением времени, которое они могли провести на улице. Нелегалы требовали вернуть им мобильные устройства, — пояснила советник министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене.

Некоторые мигранты объявили голодовку. Вдохновители протеста из числа иракских граждан даже запретили есть находящимся в пункте детям.

Беспорядки вспыхнули и в других местах содержания. Как рассказал представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис, напряжённость возникла в населённом пункте Кабеляй и в городе Друскининкай, однако сторонами конфликта стали сами приезжие. Стычка была настолько масштабной, что в ситуацию пришлось вмешаться местным правоохранительным органам и пограничникам.

Терпение заканчивается и у местных жителей. Акция протеста против приёма нелегалов, в частности, прошла в деревне Руднинкай Шальчининкского района Литвы: манифестанты заблокировали дорогу, которая ведёт к месту, где власти начали устанавливать палатки. Это замедлило процесс создания лагеря для мигрантов. Жители деревни безапелляционно заявили, что не желают видеть по соседству ни одного мигранта.

То же самое произошло в другом населённом пункте Шальчининкского района. Вблизи города Девянишкес власти хотели устроить пункт размещения приезжих, однако эти планы натолкнулись на акции неповиновения местных жителей. Попытки вести с ними переговоры оказались безуспешны.

Квоты на нелегалов

AP/TASS AP/TASS

В Вильнюсе смотрят на причины разразившегося кризиса однозначно.

По определённой информации и ряду свидетельств, сам режим в Минске способствует нынешней миграции в Литву, — заявили NEWS.ru в пресс-службе литовского МИД.

Большинство приезжих — это граждане стран Большого Ближнего Востока, уточнили в дипведомстве. Значительную долю представляют иракцы. На этом фоне власти Литвы пока что пытаются напрямую договориться с государствами, которые являются источником миграционного потока, об оптимизации авиарейсов в Белоруссию. Однако фундаментальная проблема по-прежнему сохраняется: Минск неуступчив.

Вильнюс уже рассматривает вариант с обращением к Брюсселю с просьбой о справедливом распределении части нелегалов, которые хотят попасть в другие страны ЕС.

Если число мигрантов превысит 10 тысяч, можно будет обратиться в ЕС об их солидарном распределении по странам сообщества, как некоторое время уже поступают Греция, Италия, Кипр, Мальта, куда массово проникают мигранты, — заявил недавно замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Это не может не вызывать неприятных ассоциаций с тем миграционным кризисом, который потряс евросообщество пять лет назад: тогда Брюсселю также пришлось вести дискуссию о справедливом распределении приезжих.

Вильнюс считает, что при сохранении нынешней динамики примерно 30% мигрантов могут остаться на территории Литвы. В частности, директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте обратила внимание на то, что держать всех приезжих в пунктах приёма бессрочно невозможно и через год всё равно придётся дать им разрешение остаться.

Однако пока что соседи Белоруссии пытаются разрешить кризис, разгоревшийся из-за обиды Минска на западные санкции, через имеющийся инструментарий: двусторонние контакты и механизмы евросообщества.