Букмекеры в США начали принимать ставки на политическое убийство на Украине

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Казалось, всему есть предел, в том числе и цинизму. Но нет. США все-таки хотят оставаться лидером везде и во всем. Как следует из репортажа американского телеканала MSNBC, букмекерские конторы стали принимать ставки на политическое убийство на Украине.

Несложно догадаться, кто именно является фигурантами. Это те, чей конфликт уже невозможно скрыть: президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Пока противостояние носит форму открытой полемики по вопросам, связанным с боевыми действиями на фронте. Однако конфронтация усиливается день ото дня. Может быть, и не стоило придавать значения этому букмекерскому черному юмору, если бы ставки не делались так активно. Желающих заработать очень много.

Букмекеры верят в Залужного

Диву даешься, как в США сквозь завесу бравурных сообщений о скорой победе Украины не просто пробилась правда, но и вся ситуация в деталях и нюансах. Американский обыватель чудесным образом просек, что положение дел на фронте для ВСУ настолько плачевно, что партия переходит в эндшпиль. А на Украине наступило время борьбы за власть. Причем не цивилизованной борьбы, а грызни.

Любителям азартных игр предлагают выбрать, кто первый станет жертвой киллера: президент или генерал? И поскольку Зеленский многим представляется уже «сбитым летчиком», ставки на Залужного принимаются с более низким коэффициентом. Это, по мнению букмекеров, означает, что у него больше шансов не пасть от руки убийцы.

Либо у букмекеров есть свои источники в Белом доме, которые сливают информацию о планах в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного, либо традиции подобного бизнеса в США по-прежнему сильны. Так же, как в первой трети 20-го столетия во времена Великой депрессии, когда букмекерские конторы процветали, а простые американцы искали любые способы заработка.

Фото: president.gov.ua Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Зеленский надеется на чудо

Сегодня мы наблюдаем, как активно западная пресса раскручивает образ брутального генерала, обладающего харизмой и волей. Способного решать не только военные, но и военно-политические задачи, в отличие от нынешнего президента. Через голову верховного главнокомандующего Валерий Залужный дает интервью британскому журналу The Economist, где признает, что конфликт на Украине зашел в тупик. И что украинским войскам, скорее всего, не удастся достигнуть прорыва на фронте.

Зеленский отчаянно пытается это опровергать, настаивая на позитивном взгляде на ситуацию. Однако генерал все больше чувствует себя самостоятельной фигурой. Он снова обсуждает положение на фронте, на этот раз с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Драка уже скоро

Все это заставляет Зеленского нервничать. Похоже, бывшему комику ничего не оставили, кроме исступленной веры в победу Украины. Сейчас он пытается отменить или хотя бы отодвинуть выборы президента, намеченные на весну. Но этот ход может оказаться для него роковым. На сегодня выборы — это единственный легитимный способ смены власти на Украине. Если нет, то мы вновь можем стать свидетелями «боев без правил».

Правда, никогда прежде американские букмекерские конторы не принимали ставок на физическое устранение главных соискателей президентского кресла. Но ведь этот цинизм вырос не на голом месте. Вся система отношений между хозяевами и их послушным вассалом цинична в принципе. Чего уж удивляться, что к первым фигурам украинской власти даже американские обыватели относятся, как к скаковым лошадям или бойцовым собакам. И делают ставки на убийство.

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