Сладков объяснил, почему роботы не заменят профессиональных солдат Сладков: в зоне СВО солдаты лучше роботов используют технические возможности

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Профессиональные солдаты лучше используют технические возможности при выполнении задач в зоне боевых действий, чем роботы, которые не принимают принципиальных решений, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, это же наблюдается и на Украине. Машины действительно позволяют сократить количество человеческих ошибок, но никогда не сведут их к нулю, заметил журналист.

Даже там, где от оператора не зависит почти ничего, робот не принимает принципиальные решения. Значит, от грамотных решений человека все равно зависит многое. Это будет не очень заметно при явном техническом превосходстве, особенно если добавить к нему наплевательство на сопутствующие потери, как сегодня в Израиле, — объяснил Сладков.

Военкор добавил, что в зоне специальной военной операции на Украине чаще используются дроны-камикадзе для ударов по позициям украинской армии. Однако, по его мнению, необходимость в профессиональных солдатах по-прежнему присутствует.

Ранее Сладков заявил, что задачи СВО останутся невыполненными без выхода российских сил к границам Североатлантического альянса. По его словам, это уже понимают даже дети, и России не нужно «стесняться» в выборе методов ведения боевых действий.