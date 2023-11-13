А кто же убил Кеннеди: есть подозрение, что Залужный и ВСУ

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Есть такая примета, как только наши представители в Совбезе ООН требуют в очередной раз вернуться к рассмотрению фактов диверсии на российских газопроводах, то на такую инициативу мгновенно реагируют на Западе новыми фантазиями, призванными любой ценой увести подозрение от США. Вот уже и версия о таинственной яхте «Андромеда» с обнаруженными на борту остатками гексогена, использованного, дескать, при взрыве газопроводов, вроде как не на ходу. На сцену усилиями американских медиа выводится украинский полковник — неудачник Роман Червинский.

Назвали по имени

У каждой аварии есть имя, фамилия и отчество лица за нее ответственного. Вот и за океаном решили слить в издание Washington Post историю о том, что взрыв готовили исключительно украинские спецслужбы. А непосредственно руководил всем действом некий полковник Роман Червинский.

А полковник этот — вот удача! — уже сидит в украинской же тюрьме, будучи обвиненным в провале ряда других операций. В частности, он так удачно вербовал российского военного летчика, что ненароком выдал ему координаты украинского секретного аэродрома, куда наш асс после предполагавшегося бегства должен был приземлиться. В результате аэродром был накрыт нашей авиацией.

И вот что примечательно: простая вербовка Червинскому не удалась, а сложнейшая операция по уничтожению газопроводов прошла как по маслу. Да и стоит ли в таком случае гнобить в узилище такого профессионала, причинившего столь значительный ущерб противнику? Кстати, по имеющейся информации, сам полковник отрицает свои заслуги в проведении столь громкого теракта. Но ведь в тюрьме он может завтра и галушкой подавиться.

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Причем тут Залужный

Самое интересное, что если в первой версии с яхтой «Андромеда» речь шла о группе украинских бизнесменов, которые якобы даже не удосужились поставить в известность о своих подвигах украинское руководство, то теперь, оказывается, полковник докладывал генералу Ганущаку, ныне в отставке, а тот уже выходил на главкома Валерия Залужного.

Вот где собака зарыта. Типичный информационный «дуплет». С одной стороны, опять-таки прием «раненой куропатки», с шумом уводящий обвинения от главного подозреваемого в сторону полного смыслового тупика. С другой — фактически «подвесили» находящегося во все более сложных отношениях с Зеленским генерала Залужного.

Ведь по новой версии президент-то был не в курсе столь резонансной операции. Видимо, поэтому полковник Червинский и продолжает сидеть в тюрьме.

Кому это выгодно

В первом приближении цель такого информационного вброса — дополнительно скомпрометировать Залужного, который откровенно раздражает команду Зеленского. Проблема только в том, что его уход пока не санкционируют американцы. Но если судить по публикации, и в США есть кланы, готовые пожертвовать главкомом, который уже открыто превращается не только в оппонента Зеленского в военных вопросах, но в его политического оппонента.

Так что игра вокруг взрывов на «Северных потоках» постепенно становится уже и заметным фактором украинского внутренней политики. А вернее — неизбежных внутренних разборок. Ведь получается, что и Зеленский до конца не контролирует обстановку в своих силовых блоках.

Но если нынешнюю украинскую верхушку в результате Западу придется сдать, то на нее явно повесят все — вплоть до убийства Кеннеди.

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