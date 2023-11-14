«Мечта снайперов»: военэксперт рассказал о новейшем оружии России Военэксперт Суконкин: турель Лобаева осуществила мечту российских снайперов

Фото: lobaevarms.ru

Разработанная конструктором Владиславом Лобаевым снайперская турель осуществит давнюю мечту российских бойцов, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт объяснил, что роботизированная система позволит управлять стрельбой из гарантированного укрытия.

Это мечта снайпера. Главное преимущество — снайпер или оператор турели не рискует жизнью на боевой позиции, он находится в гарантированном укрытии. Например, в блиндаже или окопе, где его снайпер противника не поразит и даже не увидит. Плюс дистанционное управление нивелирует человеческий фактор — ни сердцебиение, ни дыхание, ни лишние движения снайпера не влияют на точность выстрела, наведение на цель практически идеальное, — добавил Суконкин.

По его словам, преобразовать в турели стоит также пулеметы и гранатометы, в том числе автоматические типа АГС-17. Накануне Telegram-канал «Царьград ТВ» опубликовал видеоролик, на кадрах которого изображена стрельба по мишеням «Лобаевской турели» — системы управляется бойцом дистанционно, из укрытия.

Ранее сообщалось, что в России испытали отечественный высокоточный стрелковый комплекс Raptor калибра 338 LM российской компании BespokeGun (ООО «Московская оружейная компания»). Винтовка рассчитана на жесткие условия и имеет минимальную отдачу, высокую кучность и точность. Оружие было разработано и выпущено в короткий срок специально под боевые задачи и уже успешно используется бойцами.