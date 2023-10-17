Виктор Бут побывал на испытаниях российской винтовки BespokeGun Raptor

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Виктор Бут

Депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут побывал в одном из подразделений Минобороны России на испытаниях отечественной винтовки BespokeGun Raptor, сообщает Readovka в своем Telegram-канале. По данным канала, парламентарий подчеркнул, что у России есть ресурсы и таланты, чтобы производить качественное оружие и обеспечивать им своих военных.

Readovka сообщает, что в снайперском подразделении испытали отечественный высокоточный стрелковый комплекс Raptor калибра 338 LM от российской компании BespokeGun (ООО «Московская оружейная компания»). Винтовка рассчитана на жесткие условия и имеет минимальную отдачу, высокую кучность и точность. Оружие было разработано и выпущено в короткий срок специально под боевые задачи и уже успешно используется бойцами.

У наших подразделений должно быть все, желательно качественное и произведенное в России, для этого у нас есть и таланты, и ресурсы, — отметил Бут.

5 октября военкор Александр Сладков побывал на полигоне пятой бригады ВС РФ, которая участвует в СВО. В своем Telegram-канале он рассказал, что бригада принимает участие в военных действиях с начала образования ДНР. Военкор добавил, что бойцы подразделения используют только российское оружие, чтобы «не попасть под западные санкции».