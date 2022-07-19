Бросивший семью ради украинской беженки британец разорился

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Житель Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради беженки с Украины, разорился из-за преследования со стороны британских СМИ. По словам 29-летнего мужчины, он руководил охранной фирмой, но потерял контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании после того, как журналисты стали появляться на рабочем месте, чтобы разузнать подробности его личной жизни, беспокоя таким образом представителей ведомства. Он добавил, что представители местных таблоидов пытались получить его личный номер телефона у его сотрудников в заведениях общепита, пишет Daily Star.

Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи, — рассказал Гарнетт.

Он отметил, что в настоящее время у новой пары нет денег, чтобы обставить мебелью арендованную квартиру. Несмотря на это британец отметил, что 22-летняя Софья Каркадым является его «абсолютным приоритетом».

Эстонский фермер Мартин Тамм ранее заявил, что нанятый им украинский беженец украл у него уникальную свинью, стоимость которой составляла около €1 млн. Эстонец заявил, что беженец работал у него на ферме с апреля 2022 года. Однажды, когда фермер отвлекся, украинец схватил свинью и отвёз её на рынок. Уникальность этого животного заключалась в том, что его обучили искать деликатесные трюфели. Благодаря свинье Тамм много зарабатывал.