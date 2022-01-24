Британия отменит карантин для не привитых от COVID-19 путешественников

Великобритания, которая открыта для туризма, с 11 февраля отменяет десятидневный карантин для не привитых от коронавируса путешественников, заявил министр транспорта Грант Шэппс. По его словам, другое решение — отмена сдачи ПЦР-теста при въезде в страну для вакцинированных иностранцев, сообщает РИА Новости.

С 4 часов утра 11 февраля полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Англию, не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты, — отметил Шэппс.

Он пояснил, что норма о необходимости тестов для полностью вакцинированных изжила себя. Однако речь идёт только о тех, кто привился вакцинами, которые признаны в Британии. Также не понадобятся тесты детям.

Заполнять форму для прибывающих в Британию (Passenger Locator Form) придётся всем путешественникам вне зависимости от статуса вакцинации, уточнил министр. Он добавил, что с 11 февраля Лондон признает сертификаты о вакцинации для въезда граждан ещё 16 стран, в том числе из Мексики и Китая.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. Такое предположение высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его мнению, рост заражений позволит сформироваться глобальному иммунитету среди населения.