Британия отказалась отправлять войска на помощь Украине

Лондон не отправит своих военнослужащих на помощь Украине в случае российского вторжения, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он считает, что Киеву придётся обороняться самостоятельно, сообщает журнал Spectator.

Уоллес пояснил , что Британия не сможет помочь Украине, поскольку та не является членом НАТО. Отправка британских войск на восток Европы является «очень маловероятным» событием, пояснил министр.

Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей, — подчеркнул Уоллес.

Ранее стало известно, что политолог Марат Баширов заявил о нахождении России на грани возможной войны с НАТО. Это обусловлено действиями генералов Альянса, написал эксперт. Политолог отметил, что сейчас все решения принимаются в США, и задался вопросом, насколько дееспособен президент Джо Байден и сможет ли он управлять военными.