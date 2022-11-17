Британцы обвинили Зеленского в стремлении начать ядерную войну

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читатели британской газеты Daily Mail обвинили президента Украины Владимира Зеленского в намерении развязать ядерный конфликт. Таким образом они отреагировали на его слова о том, что в инциденте с падением на территорию Польши ракеты виновна Россия.

Этот человек лишь только и желает втянуть НАТО в свою войну. Он отказался вести переговоры, и мы все должны заплатить за это цену. Он опасный маньяк, — написал комментатор Sassy Sussex.

Его поддержал читатель с ником Terminator65, назвавший украинского лидера «безрассудным разжигателем войны», который хочет втянуть мир в ядерный апокалипсис.

Другие комментаторы заявили, что Россия к инциденту не причастна. Они также отметили, что НАТО следует нанести удар по Украине, поскольку Польша является членом Альянса, а упавшая на ее территорию ракета была выпущена ВСУ.

Ранее на обвинения Зеленского в адрес России отреагировала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс. Она назвала украинского лидера «грязным актером, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем». Оуэнс также заподозрила Зеленского в намерении развязать третью мировую войну, отметив, что он намерено вводит общественность в заблуждение.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеющаяся у США информация подтверждает выводы польских властей, что упавшая на территории страны ракета является украинской.