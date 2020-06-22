Британцы хотят, чтобы Джонсон сократил себе зарплату

https://static.news.ru/photo/bf8335c0-b485-11ea-88a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahman Hassani/Global Look Press

Большинство британцев хотят, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сократил себе зарплату из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщило издание Daily Mail, со ссылкой на исследование компании Redfield & Wilton Strategies, в котором жители страны отвечали на вопрос, должны ли политики сократить зарплату на 10%, как это ранее сделал мэр Лондона Садик Хан.

Согласно результатам исследования, 75% опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно, 13% — посчитали, что это необязательно, 11% затруднились ответить.

Отмечается, что размер зарплаты Хана составляет 152,7 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в 2020 году Хан лишится более 15 тысячи фунтов стерлингов. Градоначальник Лондона также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить расходы городского бюджета на фоне пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее Джонсон призвал принимать историю страны во всей её сложности и не пытаться переписывать её. Такое заявление он сделал на фоне акций протеста, участники которых пытались нанести ущерб памятникам.