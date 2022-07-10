Британцам пообещали нищету и холод из-за роста цен на электричество Daily Mail: рост цен на электроэнергию может привести к обнищанию миллионов британцев

Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

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В январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут увеличиться до трёх тысяч фунтов стерлингов в год. По прогнозам экспертов, это способно ввергнуть в нищету «миллионы людей». Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

По мнению аналитиков, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с действующих 1971 фунтов (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов (порядка 240 тысяч рублей) в октябре текущего года, а затем до 3364 в начале 2023 года.

В последнем прогнозе компании отмечается резкий рост по сравнению с предыдущими оценками. В прогнозе от 22 июня аналитики прогнозировали порог цен на уровне 2981 фунтов (220 тысяч рублей) в октябре и 3003 в начале 2023 года.

По мнению экспертов, такой рост цен способен ввергнуть в нищету большое число британских семей и им потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую зиму».

Британский энергорегулятор Ofgem в апреле увеличил ценовой порог на газ и электроэнергию для потребителей с 1277 фунтов (94 тысячи рублей) до 1971 фунта. Причиной стал резкий рост стоимости природного газа в мире.

Ранее сообщалось, что рост цен на электроэнергию в Германии станет гораздо ощутимее для потребителей в 2022 году, чем ранее предполагали эксперты. Издание Bild, ссылаясь на прогнозы сотрудников Ассоциации жилищного хозяйства, уточняет, что дополнительные издержки для домохозяйств, которые состоят из одного человека, составят €2700 в год. При этом домохозяйства, состоящие из четырёх человек, будут вынуждены платить по €5 тысяч за электричество ежегодно.