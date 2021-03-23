Боррель заявил, что ответные санкции Китая против ЕС неприемлемы

https://static.news.ru/photo/5453dad0-8ba2-11eb-b18e-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Ответные санкции Китая против Европейского союза являются неприемлемыми и достойны сожаления, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, вместо того чтобы изменить свою политику и ответить на обеспокоенность со стороны Евросоюза, китайская сторона снова проигнорировала ситуацию.

Эти меры достойны сожаления и неприемлемы, — подчеркнул Боррель после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Как он отметил, ЕС ожидает, что Китай вступит в диалог с союзом на тему прав человека, а не «продолжит конфронтацию».

Как писал NEWS.ru, МИД Китая выразил протест главе делегации Евросоюза в Пекине в связи с ведёнными в отношении КНР санкциями. Замглавы ведомства Цинь Ган заявил, что ограничения не имеют законных оснований, поскольку основаны на недостоверной информации.

Ранее ЕС включил в санкционный список четырёх граждан КНР и одну компанию, которые обвиняются в преследовании уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне. Китай ответил на это ограничениями в отношении четырёх организаций и десяти граждан Евросоюза.

Пекин отвергает все обвинения Запада в притеснении уйгуров в Синьцзяне. Власти КНР утверждают, что имеющиеся в регионе проблемы связаны с терроризмом, сепаратизмом и не имеют никакого отношения к правам человека.