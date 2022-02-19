Боррель обозначил начало нового противостояния Запада и РФ вместе с КНР

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил о начале нового идеологического противостояния между Западом и союзом РФ и КНР, передаёт ТАСС. По его словам, оно было спровоцировано разногласиями относительно роли демократии, национального суверенитета и прав человека.

Возникшее в прошлом году противостояние концепций о том, как бороться с пандемией, переросло в конфликт о самой сути международного миропорядка. Одним из важнейших элементов этого сражения стало совместное заявление России и Китая 4 февраля. Это кульминация долгосрочной кампании, акт отторжения и ревизионистский манифест по пересмотру мирового порядка, — заявил Боррель.

По его словам, главной целью Москвы и Пекина является «пересмотр демократии», что выражается в стремлении России и Китая «защитить суверенные государства от вмешательства внешних сил».

Совместное заявление России и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии было опубликовано на сайте Кремля 4 февраля. В нём, кроме прочего, говорится, что «силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств <...>, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества». Кроме того, сообщается, что Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил«.

Ранее Боррель заявил, что не верит предупреждениям лидеров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о подготовке наступления Украины в Донбассе. Он отметил, что обстрелы гражданских объектов на востоке Украины являются нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм. Как говорится в распространённом накануне заявлении верховного представителя, в ЕС приветствуют занятую Украиной позицию «сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации».

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об «атаке со стороны украинских военных», которая привела к гибели двух мирных граждан. Кроме того, утверждается, что были разрушены пять домов.