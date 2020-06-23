Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за «Северного потока»

https://static.news.ru/photo/62c4db46-b529-11ea-84b1-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом Соединённых Штатов из Альянса, если они не увеличат расходы и будут продолжать поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» пишет экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон пишет, что в день саммита Трамп позвонил ему в 07:45 и спросил: «Ты готов сегодня сыграть в высшей лиге? Вот, что я хочу сказать сегодня». После этого он озвучил свою заготовку для речи:

Мы очень уважаем НАТО, но к нам относятся несправедливо. К 1 января все страны должны взять на себя обязательство платить 2% ВВП, мы простим долги. Или мы уйдём и не будем защищать тех, кто этого не сделал. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы выйдем, если они заключат сделку по газопроводу.

Болтон пишет, что после этого рассказал о настроении Трампа госсекретарю Майку Помпео. И они решили убедить его остаться в Альянсе, но, возможно, сократить взносы в операционный бюджет до уровня взносов Германии.

Затем, вспоминает Болтон, начался саммит. Трамп сел между Терезой Мэй и Йенсем Столтенбергом (согласно алфавитному порядку) и подал знак своему советнику: да или нет? «Итак, иди к линии, но не пересекай её», — ответил Болтон. Он вспоминает, что ему казалось, что все собравшиеся смотрят на них. Трамп так и поступил. Он раскритиковал участников Альянса за невысокие вклады, но не стал угрожать выходом из НАТО.

Если бы страны были небогаты, Трамп признал, что он мог бы это понять, но это богатые страны. Германия, например, может достичь цели в два процента по взносам от ВВП прямо сейчас, не дожидаясь 2030 года, сказал он, называя Меркель по имени через огромный зал. Но Германия заплатит России миллиарды долларов за «Северный поток — 2», — приводит Болтон речь Трампа на саммите.

Мемуары экс-советника Трампа вызвали шквал критики в администрации американского президента Дональда Трампа. 20 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что правительство США будет добиваться того, чтобы бывший советник не мог получать доход от продажи книги, так как в ней содержатся сведения, являющиеся гостайной. Трамп назвал книгу лживой и полной выдуманных историй, а самого автора — «обиженным скучным дураком». Президент заявил, что Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за раскрытие тайн, писал NEWS.ru.