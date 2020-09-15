Болгария рассекретила имена подозреваемых в отравлении «Новичком» россиян

https://static.news.ru/photo/a18b61e8-f77c-11ea-ba01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/Global Look Press

Болгарские полицейские назвали имена трёх российских граждан, которых подозревают в попытках убить нескольких жителей республики. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Болгарии.

Следователи считают, что болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и его наследника Христо россияне попытались отравить в 2015 году. Георгий Горшков, использующий псевдоним Егор Гордиенко, Сергей Федотов, представляющийся Денисом Сергеевым, и Сергей Павлов, скрывающийся под именем Сергей Лютенко, на данное время объявлены в розыск.

Правоохранители также отчитались о работе, проведённой по делу. Так, они проверили номера в отелях и съёмные квартиры, где якобы могли проживать подозреваемые, и пообщались с сотрудниками отелей. Позже полицейским удалось выяснить, что в качестве яда использовалось вещество класса «Новичок». Именно к такому выводу пришли специалисты Хельсинкского университета.

Информация о якобы отравлении Емельяна Гебрева и его сына Христо появилась в 2015 году. По результатам исследований эксперты сделали выводы о том, что болгарских бизнесменов пытались убить сотрудники ГРУ. Для этих целей они использовали неустановленный яд. На какое-то время о Гебревых забыли, но после отравления Скрипалей внимание к инциденту вернулось.

Покушение на Скрипалей было совершено 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Им стало плохо во время обеда в одном из ресторанов торгового центра. Его сотрудники вызвали медиков. В итоге Скрипалей госпитализировали в бессознательном состоянии. Позже спецслужбы нашли отравляющее вещество на дверной ручке их дома. 29 марта было официально объявлено, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала говорить. Неделей позже было объявлено, что Сергей Скрипаль также вышел из комы и пошёл на поправку. 7 июня 2020 года The Sunday Times сообщила, что Скрипали сменили личности и переехали в Новую Зеландию.

О «Новичке» вновь заговорили на фоне ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Политик потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт по химоружию оценил состояние Навального по фото.