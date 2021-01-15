Более 200 тысяч аргентинцев привились российской вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/2a6e5cc8-57e4-11eb-8ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

В Аргентине продолжается вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». Прививку получили уже более 200 тысяч жителей страны.

Пока что большинство из тех, кто проходит вакцинацию, являются медработниками. «Спутник V» стал первой вакциной от COVID-19, которая поступила в Аргентину.

Как только я узнал, что её привезли в страну, я сразу решил вакцинироваться. Для меня важно получить возможность защитить не только себя, но и свою семью и пациентов. С начала пандемии уже было несколько беременных с COVID-19, у которых я принимал роды, — рассказал акушер Национальной больницы Посадос в Буэнос-Айресе Хулиан Паскаль, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что практически все его коллеги получили прививку. По словам медика, он не уверен, что захотел бы прививаться другой вакциной, если бы у него был выбор. Раз «Спутник V» был разработан центром Гамалеи, значит, нет повода сомневаться в качестве препарата, заявил Паскаль.

Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Аргентине в марте 2020 года. По последним данным, в стране заразились более 1,7 млн человек, жертвами болезни стали свыше 45 тысяч пациентов. Правительство Аргентины договорилось с Российским фондом прямых инвестиций о поставке 10 млн доз вакцины, первая партия первого компонента была доставлена в республику 24 декабря. Она составила 300 тысяч доз. В субботу, 16 января, ожидается поставка аналогичного количества доз второго компонента.

Как ранее писал NEWS.ru, бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование «Спутника V». Запрос на применение 10 млн доз российской вакцины оформлен 15 января.

Крупная партия препарата должна поступить в Бразилию в первом квартале 2021 года. Uniao Quimica также должна получить технологии и наладить выпуск «Спутника V» на местных предприятиях.