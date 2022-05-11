Бойцы ДНР заблокировали тоннель, по которому ВСУ покидали «Азовсталь»

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Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил о блокировке тоннеля на заводе «Азовсталь». В своём Telegram-канале он уточнил, что благодаря данному тоннелю бойцы ВСУ проложили выход к реке. Ходаковский также оценил физическое состояние противника, отметив усталость украинских солдат. По словам командира, заблокированные на комбинате военные «просятся на свободу».

Обнаружили тоннель, по которому противник покидает Азовсталь. Высота тоннеля составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, — заявил Ходаковский.

Ранее Ходаковский заявил, что группа украинских военных вышла с территории «Азовстали» в Мариуполе. Данное событие стало первым контактом с бойцами ВСУ за время блокирования Мариуполя и металлургического комбината.

7 мая штаб теробороны ДНР сообщил, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 50 гражданских. По данным ведомства, число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек. Кроме того, с территории завода по гумкоридорам вывели 51 человека, в том числе 11 детей.