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Столица Афганистана оказалась обесточена. Боевики радикального движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) заминировали и взорвали опорную вышку линии электропередачи в Кабуле. Об этом говорится в заявлении энергетической компании DABS, которое было опубликовано в Facebook.

Сегодня линия электропередачи в районе Килигай провинции Баглан была повреждена из-за боевых действий, в результате чего электричество было отключено в Кабуле и некоторых других районах на пути линий поставляемой электроэнергии, — отмечается в сообщении компании.

Благодаря Таджикистану, Узбекистану и Туркмении закрывается потребность в электроэнергии. Террористы часто нападают на подобные объекты.

Ранее ЕС и США призвали «Талибан» прекратить наступление в Афганистане и обеспечить гуманитарный доступ к контролируемым им районам.

По мнению Запада, переходные механизмы управления в стране должны соответствовать международным обязательствам Афганистана, включая борьбу с терроризмом.