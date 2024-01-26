«Бочка с порохом»: военный эксперт оценил вероятность войны двух Корей Военный эксперт Борзенко не исключил скорый вооруженный конфликт двух Корей

Фото: Rok Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшие месяцы не стоит исключать начало вооруженного конфликта между Южной и Северной Кореей, потому что долгие годы их отношения держатся на тонкой ниточке, а США только провоцируют КНДР, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, при том количестве оружия, которое имеется в обеих странах, «все может вспыхнуть». Борзенко охарактеризовал отношения двух Корей как стоящая недалеко от огня бочка с порохом.

Американцы провоцируют Северную Корею. Конфликт вполне возможен, причем резкий и неожиданный. Будем надеяться, что Ким Чен Ын – умный человек, на что указывает его политика. При том количестве оружия, которое есть в обоих Кореях, все может вспыхнуть. Это бочка с порохом, которая стоит в углу кухни недалеко от плиты с 1953 года. При наличии армии Северной Кореи при определенных раскладах может быть быстро нанесен удар по Сеулу, — сказал Борзенко.

Он добавил, что это связано с Китаем и Тайванем, и для американцев это повод усилить свое влияние в регионе. Причем США снова окажутся чуть в стороне, не являясь прямым участником конфликта, «как они любят», добавил военный эксперт.

Ранее The New York Times сообщала, что между КНДР и Южной Кореей могут в ближайшие месяцы произойти боевые действия. Такой сценарий допускают в Вашингтоне. Утверждается, что лидер КНДР Ким Чен Ын может перейти к подобным действиям на фоне перехода ко все более враждебной риторике по отношению к Сеулу.