https://static.news.ru/photo/abea0012-c371-11e9-9901-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин и Эммануэль МакронФото: kremlin.ru
Встреча в «нормандском формате» для обсуждения ситуации на востоке Украины может состояться в ближайшие четыре месяца.
Переговоры относительно даты проведения саммита среди лидеров России, Украины, Франции и Германии проходят в закрытом режиме, — утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя французской администрации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до сих пор нет конкретных намёток по возможным параметрам новой встречи в нормандском формате, также не обговаривалась дата встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.