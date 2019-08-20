https://static.news.ru/photo/abea0012-c371-11e9-9901-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Встреча в «нормандском формате» для обсуждения ситуации на востоке Украины может состояться в ближайшие четыре месяца.

Переговоры относительно даты проведения саммита среди лидеров России, Украины, Франции и Германии проходят в закрытом режиме, — утверждает агентство Bloomberg , ссылаясь на представителя французской администрации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до сих пор нет конкретных намёток по возможным параметрам новой встречи в нормандском формате, также не обговаривалась дата встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для подготовки нормандского саммита. По его словам, чтобы начать подготовку к новой встрече, нужно выполнить предыдущие договорённости, писал News.ru.