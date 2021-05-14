Bloomberg: Иран нарастит добычу нефти после отмены санкций

https://static.news.ru/photo/e52d19b8-b659-11eb-b295-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Иранские власти занимаются подготовкой к быстрому повышению уровня нефтедобычи на случай достижения договорённости по ядерной сделке и отмены санкций Соединённых Штатов, передаёт Bloomberg.

По информации журналистов, иранская нефтяная компания NIOC начала соответствующую подготовку на месторождениях. По некоторым прогнозам, страна в течение трёх месяцев сможет нарастить добычу нефти до уровня в 4 млн баррелей в день.

Однако даже если Вашингтон снимет все санкции, многие покупатели могут пассивно отнестись к появлению на рынке иранских углеводородов, считают журналисты.

Наше возвращение [на рынок] скорее будет постепенным процессом, нежели чем быстрым и неожиданным — это не может случиться за ночь, — считает бывший представитель NIOC Мохаммад Али Хатиби.

Он добавил, что одним из негативных факторов также может быть пониженный спрос на нефть из-за пандемии коронавируса.

Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану (ядерной сделке) действий по иранской ядерной программе возобновились в Вене во вторник, 27 апреля. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, которые занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки.

О поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения Иран объявил в 2019 году. Страна отказалась от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В конце 2020 года в стране вступил в действие закон, который обязывал начать производство высокообогащённого урана и отказаться от проверок МАГАТЭ в том случае, если Иран не сможет торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

Ранее сообщалось, что Иран открыто обвинил Россию в подрыве ядерной сделки. Действующий глава дипведомства в беседе, видимо, не рассчитанной на публикацию, заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года. В число тех, кто занимался саботажем многостороннего соглашения, министр вписал и Россию.