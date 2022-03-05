18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Блогер Шарий: переговорщика Киреева застрелили в центре Киева у здания суда

17:31, 05 марта 2022
Блогер Шарий: переговорщика Киреева застрелили в центре Киева у здания суда Член украинской делегации Денис Киреев (слева) перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Участник первой украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев на самом деле был убит выстрелом в голову в центре Киева рядом со зданием суда, сообщил украинский блогер и бизнесмен Анатолий Шарий, передаёт РИА Новости. Накануне об убийстве Киреева заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По словам парламентария, переговорщика подозревали в госизмене. 

Переговорщика на первой, гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печёрского суда, — написал Шарий в Twitter.

Как сообщал ранее Дубинский, Киреев был убит при задержании сотрудниками СБУ. 

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта в Белоруссии. Российская и украинская делегации договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео