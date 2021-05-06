Блинкен ответил на вопрос о возможном отключении РФ от SWIFT

https://static.news.ru/photo/e697ce78-aeb7-11eb-8ea5-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Yevhen Liubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал конкретно отвечать, рассматривает ли Белый дом вариант отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает РБК.

Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем, — пояснил дипломат.

При этом он отметил, что в Вашингтоне рассматривают все разумные возможности для сдерживания «российской агрессии» в разных областях. Блинкен добавил, что Белый дом надеется на более стабильные и предсказуемые отношения с Кремлём.

Но одновременно не менее важно, что если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам, которые являются нашими партнёрами, то мы ответим, — подчеркнул госсекретарь США.

Ранее стало известно, что коррупция является серьёзной угрозой для украинской демократии, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он заявил в ходе визита на Украину. По его словам, Украина сталкивается, в частности из-за России, с «агрессией извне», а также с агрессией изнутри, «исходящей от коррупции, олигархов и от интересов, которые ставят выше интересов украинского народа».