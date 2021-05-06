Блинкен назвал коррупцию угрозой демократии на Украине

https://static.news.ru/photo/49c424c4-ae8b-11eb-8b34-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Коррупция является серьезной угрозой для украинской демократии, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом он заявил в ходе визита на Украину. Стенограмму выступления госсекретаря распространило американское внешнеполитическое ведомство.

Мы знаем, что коррупция буквально съедает изнутри демократию Украины, - сказал Блинкен в Киеве в ходе виртуального "круглого стола" по реформам и противодействию коррупции.

По его словам, Украина сталкивается, в частности, из-за России, с «‎агрессией извне», а также - с агрессией изнутри - «исходящей от коррупции, олигархов и от интересов, которые ставят выше интересов украинского народа».

В то же время госсекретарь заявил, что в Киеве у него состоялись успешные переговоры с украинскими руководителями «по поводу плана реформ».

США ожидают от Украины большего прогресса в реформировании судебной сферы, борьбе с коррупцией и совершенствовании корпоративного управления.

Очевидно, что есть необходимость большего прогресса в сфере корпоративного управления, в области судебной реформы, в обеспечении того, чтобы бюро по борьбе с коррупцией было действительно независимым, - сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Он прибыл в Киев из Лондона, где он участвовал во встрече министров иностранных дел G7 накануне. Ожидается, что центральное место на переговорах займёт тема Донбасса.