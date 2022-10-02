Блинкен пообещал Кулебе помочь в борьбе за территории Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердил намерение Вашингтона продолжать оказывать помощь Киеву в восстановлении контроля над утерянными в ходе российской спецоперации территориями. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. Также дипломаты обсудили вопрос оказания Украине американской военной помощи.

Госсекретарь подтвердил посыл президента [Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над ее территориями, укрепляя ее позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях, — говорится в заявлении Госдепартамента.

Также дипломаты обсудили вопросы оказания Украине американской военной помощи, усилия по вывозу украинского зерна и затронули тему обеспечения безопасности ядерных объектов Украины.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО.

США итоги проведенных референдумов не признали.