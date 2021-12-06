«Биологические войны»: пластиковые отходы рождают океанических мутантов

Невиданные за всю историю жизни на Земле популяции организмов (биоценозы) возникли и активно развиваются в отходах человеческой деятельности — в первую очередь, в неразлагаемом пластике, который формирует в Мировом океане целые архипелаги. Не предусмотренная природой среда их обитания делает естественные биоценозы совершенно беззащитными перед такими биологические новообразованиями, которые ведут себя как безжалостные агрессоры в отношении «аборигенных» видов. Биологи предупреждают, что фантастические сюжеты о вторжении на Землю инопланетных захватчиков, рассматривающих земную жизнь в качестве части звена своей пищевой цепочки, уже реализуются без участия каких-то инопланетян: новые агрессивные виды возникают благодаря деятельности самого же человечества.

В новом выпуске журнала The Nature Communications , который станет общедоступным в декабре, команда из 11-ти американских и канадских биологов бьёт тревогу. Ученые из Institute of Ocean Sciences, Smithsonian Environmental Research Center , Ocean Voyages Institute и других организаций , исследовав пластиковые отходы, плавающие на поверхности океанов, обнаружили, что эти мусорные острова плотно населены организмами, про которых теория Дарвина ничего не говорит.

Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биологи дали этим новообразованиям общее название Neopelagic — неологизм, совмещающий понятия «новый» и «океанический». Для обитателей таких мусорных островов искусственная среда — их родина, они никогда не знали иной среды обитания, и их механизмы размножения и питания стопроцентно приспособлены именно к такому ландшафту.

Обитатели естественных биоценозов для «пластиковых» видов — совершенно чужие, в каком-то смысле инопланетные создания (и, разумеется, наоборот). Вступая в контакт друг с другом, естественные и «пластиковые» виды начинают войну на уничтожение. И, предупреждают биологи, агрессивность Neopelagic заставляет опасаться, что исход таких войн будет не в пользу обитателей «традиционных» биологических сообществ.

Прибрежные обитатели открыли способ использовать плавучий мусор в качестве транспорта через океан. За месяцы и годы, которые они проводят в 6000-километровом дрейфе, эти организмы обретают свойства, неизвестные их предкам. К моменту, когда они вместе с течением достигают противоположного берега, их собственные потомки уже представляют собой совершенно новый биологический вид, — объясняет этот феномен биолог Линси Харам, руководитель группы исследователей.

«Мусорная эволюция», по признанию ученой, никогда ранее не попадала в поле зрения биологов и биогеографов, и её неожиданное открытие ставит перед человечеством совершенно новые вызовы.

В Мировом океане существует пять крупнейших межконтинентальных течений, которые и являются «транспортными артериями» для «пластиковых» форм жизни, позволяя им расселяться по всей планете и отвоевывая её (пока только прибрежные зоны, но лиха беда начало) у «аборигенных» видов. Самым замусоренным из них сегодня стало Северное тихоокеанское течение, переносящее от берегов Восточной Азии к берегам Северной Америки около 80 тысяч тонн отходов ежегодно. Пластиковые архипелаги, дрейфующие между этими континентами, могут превышать 1,5 млн квадратных километров в площади.

Jackson McMuldren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Статья в The Nature Communications стала результатом многолетней работы ученых, которые заподозрили неладное после цунами, которое накрыло Японию в 2011 году. Несколько лет спустя биологи обнаружили на западном побережье США около 300 видов прибрежной фауны, которая никогда доселе там не обитала. Исследователи из Ocean Voyages Institute снарядили экспедицию, в ходе которой выловили с поверхности океана 103 тонны пластиковой и стеклянной тары. Экспедиция обнаружила, что пустые бутылки комфортабельно заселены теми самыми «мутантами», которые ранее были найдены на пляжах Калифорнии.

Особенно встревожило ученых, что виды Neopelagic — это не какие-то микроорганизмы (хотя и таковые тоже есть в изобилии), а относительно выскоорганизованные существа, успевшие развиться до этой ступени практически с нуля всего за те несколько десятилетий, которые человечество засоряет океаны неразлагаемыми отходами собственной жизнедеятельности. Среди таких форм биологи обнаружили странного вида креветок, анемонов и прочих морских жителей, нигде более не обитающих.

Появление «пришельцев» разрушает пищевые цепочки, которые складывались в океане тысячелетиями. И мы пока не можем понять, как конкуренция за ресурсы между видами-аборигенами и видами-колонизаторами повлияет на глобальную экосистему, — признаётся Линдси Харам.

История человечества (и в целом, земной биологии) знает немало примеров «биологических войн», однако исходы таких войн не обязательно предрешены в пользу «агрессоров», сказал NEWS.ru биолог Александр Марков.

Самый, наверное, известный пример такой «войны» — это когда люди завезли в Австралию кроликов. Этот совершенно безобидный в условиях Европы зверёк на новом для себя континенте превратился в инвазивный вид, размножившийся в невероятных масштабах, поскольку в Австралии у него не нашлось природных врагов и конкурентов. Поэтому возникшие на пластиковых островах новые виды вполне могут повторить успех кроликов. Но могут и не повторить, потому что это зависит оттого, в какой конкретно экосистеме эти «пластиковые» организмы высадятся на берег. Александр Марков заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ

Марков указывает, что биологическая эволюция в самом деле может протекать стремительно, и возникновение нового вида не обязательно занимает миллионы лет, как это предполагал Чарльз Дарвин. Для видов, жизненный цикл которых короток, несколько лет автономного плавания более чем достаточно для того, чтобы внуки и правнуки той креветки, которая отправилась в «эмиграцию» из Японии, достигли побережья США в совершенно неузнаваемом обличии и с совершенно новыми пищевыми пристрастиями.

Jackson McMuldren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если возникает новая ниша, новая среда, то эволюция вида может происходить буквально у нас на глазах. Мы пока не умеем предсказывать пути эволюции, но велика вероятность, что существа, адаптировавшиеся к жизни в искусственной среде, не смогут выжить в условиях вне её, и при контакте с обитателями природной среды быстро погибнут, —рассуждает биолог.

Ученые призывают правительства всех стран обратить внимание на новую опасность прежде, чем объектом интереса биологических новообразований станет и сам вид Homo Sapience. Однако авторы исследования в The Nature Communications понимают, что одной лишь их статьей не получится убедить человечество отказаться от пластика, производство которого в мире к 2050 году составит, по прогнозам, 25 млрд тонн.