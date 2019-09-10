https://static.news.ru/photo/40518fac-d3dc-11e9-978b-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Alessandro Di Ciommo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский миллиардер Билл Гейтс рассказал, что его восхищало мастерство публичных выступлений покойного главы Apple Стива Джобса. Из-за чего один из основателей Microsoft завидовал коллеге по IT-сфере.

Он мог рассказывать про NeXT Computer (проект, которым Джобс занимался после ухода из Apple в 1985 году. — News.ru), который не был так уж хорош, но все в аудитории были заворожены. Я тоже хотел бы обладать такой волшебной силой, — признался предприниматель в интервью газете The Wall Street Journal .

Гейтс добавил, что никогда не старался изменить впечатление, которое он производит на людей, не боролся с веснушками, не отучал себя от привычки качаться на стуле или «жевать дужку очков».

Это главная вещь, которую я делаю в жизни, — читаю и жую очки. Это моя работа, — подытожил бизнесмен.

В 2019 году Билл Гейтс впервые переместился на третью строчку индекса миллиардеров, уступив французскому бизнесмену, главе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.

Арно, только в июне вошедший в число обладателей 100-миллиардного состояния, увеличил свой капитал до $107,6, обогнав Гейтса более чем на $200 млн. Список самых богатых людей планеты по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, чистая стоимость активов которого составляет $125 млрд, писал News.ru.