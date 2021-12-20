Беседу Путина с Си Цзиньпином назвали пиаром

Беседа президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином — лишь пиар и создание загадочного вида, заявил политолог Леонид Радзиховский изданию Sobesednik.ru. В этом нет никакой «большой игры», странам не о чем договариваться, считает он.

Например, военного союза России и Китая не будет, потому что КНР их не заключает, а РФ будет в нём «вторым номером».

Вся эта высокая геоповестка высосана из пальца. Там же ничего нет. Когда без конца говорят про «угрозы национальной безопасности» — это всё вранье чистой воды. Какие угрозы? Кто-то нападёт на Россию с её ядерными ракетами? Кто этот сумасшедший? Или Россия на кого-то нападёт? На кого, зачем? Полтора месяца идут вопли, что Россия собирается напасть на Украину, для чего? Никто не может ответить на этот простейший вопрос, — сказал Радзиховский.

В сфере экономики Китай для России является главным партнёром, но не наоборот, отметил политолог. К тому же переговоры для торговли не нужны, она и так идёт по долговременным контрактам.

Идеологическая близость? Ну да, есть такое. И Россия, и Китай любят ругать Запад, говорить о том, какой он плохой, как он далёк от высоких духовных ценностей — и наших, и китайских. Но с точки зрения гуманитарных отношений для России главный партнёр всё равно Евросоюз, хоть ты тресни. Российская культура — европейская, а не азиатская, — считает Радзиховский.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что за 1,5 часа переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудили все насущные проблемы глобальной и региональной повестки.