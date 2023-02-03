Бернсом по Блинкену, Блинкеном по Байдену

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен (слева направо)

Новый тренд для глубокомысленных размышлений — раскол, возникший, дескать, в рядах администрации Байдена в отношении форм и путей урегулирования украинского конфликта. Старт новому конкурсу прогнозов дала публикация в швейцарской газете с непроизносимым названием, в которой впервые сообщалось о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс посетил не только Киев, о чем было объявлено официально, но и Москву. И в обеих столицах обер-разведчик изложил свой план урегулирования: мир в обмен на уступку России 20% украинской территории.

И, как следует из утечки, ни Киев, ни Москва план не приняли. В Киеве — потому что это было расценено как синоним краха нынешнего режима и его погружение в неопределенность. В Москве план отвергли потому, что не увидели четких будущих гарантий своей безопасности.

Впрочем, тот факт, что приезд Бернса в Москву официально не подтвердили и за океаном, не означает отсутствия его контактов с тем же Сергеем Нарышкиным в Стамбуле или с секретарем нашего Совбеза Николаем Патрушевым. Разного рода контакты с американскими коллегами поддерживаются на разных уровнях.

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press Глава ЦРУ Уильям Бёрнс

В то же время утверждают, что через посредничество египетского коллеги Сергей Лавров получил вариант урегулирования имени Энтони Блинкена, который требует от России вывода всех ее сил с «оккупированной» украинской территории. В противном случае дипломат якобы обещал массированные поставки на Украину тяжелой техники. Ясно, что подобный ультиматум Москва тем более проигнорировала. Лишнее тому доказательство — выступление Владимира Путина в Волгограде, в котором он заверил страну и мир в том, что нам есть чем ответить оппонентам с их танками.

Разного рода утечки — вещь, конечно, ненадежная. И всегда такая информация подвигает к прикидкам, кому такие вбросы выгодны. При первом приближении выясняется, что в Вашингтоне явно перепутаны амплуа. Для американской политики всегда и при всех президентах была свойственна политическая разноголосица первых лиц государства, которая оставляла Америке свободу рук в проведении своей глобальной политики. Однако госсекретари выступали скорее в роли «голубей», а главы Минобороны и ЦРУ — «ястребов». Теперь все смешалось в заокеанском королевстве. И главный «ястреб» Блинкен — явный заложник своих украинских местечковых корней.

Тем не менее если все в общих чертах правда, то это чувствительный удар по спящему Джо. Поскольку Байдена практически выставили в качестве марионетки в руках манипулирующих им политиков из ближайшего окружения. Понятно, что такой расклад максимально отвечает интересам республиканцев, получивших дополнительный аргумент в пользу недееспособности президента. Как сказал бы в такой ситуации Рональд Рейган, правая рука не знает, что делает крайне правая.

С другой стороны, если еще вчера в Вашингтоне дружно утверждали, что никогда не признают право России на владение Крымом, вспоминая пример своего непризнания включения в состав СССР Прибалтики, то теперь постепенно в область обсуждения уже переходит вопрос территориальных уступок и новых границ в Европе. А это в некотором смысле принципиальный прорыв при всех понятных условностях.

Тем более что изначально было ясно, что основные переговоры будут вестись не с украинской хунтой и даже не с мятущимися грандами Европейского союза, а с их американскими опекунами. И потому, сколько бы Урсула фон дел Ляйен ни приезжала в Киев и ни топтала там красную дорожку, красные линии будут выстраивать в Москве и Вашингтоне.

Только уж американцам надо четко определиться со своими предпочтениями. Ждать ли им полного разгрома укрорейха или все-таки искать пути достижения компромисса без игры в многоголосицу.