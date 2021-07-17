Белый дом не нашёл в расписаниях Байдена и Блинкена встречи с Тихановской

Встреча с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не значится в расписаниях на ближайшие дни президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает РИА Новости.
Лидер белорусской оппозиции
Согласно расписаниям представителей Белого дома, в эти сроки «поучаствует во встречах», но не ясно в каких, заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Тихановская в Вашингтоне встретилась с представителями белорусской диаспоры, которым заявила, что не планирует опять участвовать в президентских выборах, а останется моральным авторитетом, пока люди этого хотят.
Ранее стало известно, что поговорить с Тихановской собрались несколько сотен выходцев из Белоруссии.