Белый дом не нашёл в расписаниях Байдена и Блинкена встречи с Тихановской

Встреча с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не значится в расписаниях на ближайшие дни президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает РИА Новости.

Лидер белорусской оппозиции прилетела в Вашингтон 18 июля, заявив в соцсетях, что планирует встретиться с американским руководством 19 и 20 июля, хотя точно подтвердить такие контакты не смогла.

Согласно расписаниям представителей Белого дома, в эти сроки «поучаствует во встречах», но не ясно в каких, заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Тихановская в Вашингтоне встретилась с представителями белорусской диаспоры, которым заявила, что не планирует опять участвовать в президентских выборах, а останется моральным авторитетом, пока люди этого хотят.

Ранее стало известно, что поговорить с Тихановской собрались несколько сотен выходцев из Белоруссии.