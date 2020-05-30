Бельгийского предпринимателя застрелили в Афинах

В районе Вула в Афинах в пятницу, 29 мая, неизвестные застрелили бельгийского бизнесмена. Отмечается, что убийцы были на мотоцикле.
Неизвестные, вероятно, следили за целью, и как только 70-летний бизнесмен припарковал машину у своего дома и вышел, подъехали к нему и дважды выстрелили в голову, — сообщает издание Proto Thema.
После этого убийцы скрылись. Полиция обнаружила на месте происшествия две 9-миллиметровые гильзы.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Службы государственной безопасности и МВД Абхазии задержали Эрика Чкадуа, который находится в розыске по делу об убийстве трёх человек в Сухуме. Министр внутренних дел страны Дмитрий Дбар заявил, что подозреваемый в преступлении находится в изоляторе временного содержания.
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