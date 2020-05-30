Бельгийского предпринимателя застрелили в Афинах

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США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку её руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Они отказались сделать это, — цитирует ТАСС Трампа....