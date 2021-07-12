Баку передал Еревану пятерых армянских военнослужащих

Правительство Азербайджана передало Армении пятерых армянских военнослужащих, отбывавших наказание в Баку после карабахской войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

В последнее время официальный Баку позитивно воспринимает доброжелательную позицию Еревана в вопросе развития мирного процесса после карабахского урегулирования. Возвращение военнослужащих должно быть воспринято в качестве акта доброй воли, — сообщили изданию источники в правительстве Азербайджана.

В Баку сoобщили, что переданные военные не совершали особо тяжких преступлений во время боевых действий. Отмечается, что обмен пленными происходил при участии бывшего командующего росcийским миротворческим контингентом Рустaма Мурадова.

Ранее главы МИД России и Армении во время телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости скорейшего решения насущных вопросов между Азербайджаном и Арменией, прежде всего возвращения удерживаемых лиц, передачи карт минных полей и сохранения объектов культурного наследия в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.