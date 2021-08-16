Минобороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего

Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего Вагана Татосяна в результате выстрела азербайджанского снайпера. По информации ведомства, в ночь на 16 августа вооруженные силы Азербайджана попытались продвинуться вперед на одной из позиций на границе. В Баку опровергли сообщение армянской стороны, отметив, что Ереван пытается скрыть убийство соотечественника.

«В частности, около 09:50, в результате снайперского выстрела, военнослужащий N-ской войсковой части ВС РА старший прапорщик Ваган Татосян 1975 года рождения, получил смертельное огнестрельное ранение», — сказано в сообщении военного ведомства Армении.

Первоначально в Минобороны Армении заявляли, что не понесли потерь, а со стороны Азербайджана погиб как минимум один человек. Как отметили в Ереване, Азербайджанские военные прибегли к провокации на участке границы в районе озера Гарагёль, но были отброшены ответным огнем.

В Минобороны Азербайджана спустя некоторое время опровергли заявления военного ведомства Армении.

Распространяя дезинформацию, противоположная сторона пытается скрыть факт убийства в Армении военнослужащего на почве внутреннего конфликта, — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении трёхстороннего заявления в связи с незаконным размещением армянских вооружённых сил в зоне ответственности российского миротворческого контингента. В ведомстве подчеркнули, что подобная ситуация возникла на фоне избрания нового министра обороны Армении Аршака Карапетяна, который, как указано в сообщении, дал приказ по «использованию всех средств для применения силы».