Байден спрогнозировал новые конфликты в мире

Риски нестабильности для США и во всём мире могут возникнуть из-за глобального потепления, что может привести к конфликтам из-за пахотных земель. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, выступая перед представителями разведки, сообщает ТАСС.

Связанные с изменением климата вызовы уже способствуют росту нестабильности в нашей стране и во всём мире, — сообщил американский лидер.

По его словам, фундаментальные риски для уязвимых слоёв населения представляют отсутствие продовольственной и водной безопасности, экстремальные погодные условия, а также изменение климата, которое американские военные также считают самой большой угрозой для США.

Если уровень моря поднимется ещё на 2,5 фута (0,76 м), миллионы людей мигрируют, будут сражаться за пахотные земли, — добавил Байден.

Он напомнил о ситуации в Северной Африке, когда люди убивали друг друга за право владеть куском пахотной земли.

Также политик спрогнозировал перенос столицы Индонезии в ближайшие несколько лет. Это может произойти из-за риска затопления Джакарты.

Ранее глава Белого дома заявил, что у российского президента Владимира Путина есть «проблемы». Он подчеркнул, что в распоряжении главы Кремля есть лишь ядерное оружие и нефть.