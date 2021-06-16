Байден считает, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми

https://static.news.ru/photo/f38f0f02-cecd-11eb-9537-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения с Москвой должны быть предсказуемыми и стабильными, сообщает ABC News.

Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми, — заявил политик.

По его словам, личную встречу между двумя лидерами нельзя ничем заменить.

Ранее российский президент Владимир Путин охарактеризовал прошедший саммит с Байденом. По его словам, на встрече не было никакой враждебности. Она прошла в принципиальном ключе.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Женеве 16 июня. Политики обсудили различные темы, среди которых были российско-американские отношения, стратегическая стабильность, борьба с коронавирусом и другие вопросы. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, которые продлились дольше запланированного. Затем, после перерыва, мероприятие прошло в широком составе.

NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.