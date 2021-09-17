Байден предложил Макрону обсудить вопрос о подлодках

Президент США Джо Байден обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону с предложением обсудить ситуацию вокруг подлодок, от закупки которых отказалась Австралия. Об этом в эфире телеканала BFM рассказал официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Президент Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию, — поделился Атталь.

По словам представителя правительства, главы двух государств поговорят о подлодках в ближайшие дни. Подробности их договорённостей не раскрываются.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. При этом Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.

17 сентября французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания.