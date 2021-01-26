Байден пошутил о телефонном разговоре с Путиным

https://static.news.ru/photo/e11ddd76-6032-11eb-aa1d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден на пресс-конференции пошутил на тему разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома в ответ на вопрос журналиста, о чём именно он беседовал с Кремлём, заявил:

О вас. Он шлёт наилучшие пожелания.

Трансляцию мероприятия вёл телеканал C-SPAN.

Путин и Байден 26 января, впервые после инаугурации последнего, провели телефонный разговор. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский президент поднимал тему ареста оппозиционера Алексея Навального.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Вашингтон намерен твёрдо реагировать на «пагубные действия» Москвы.