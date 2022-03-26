Байден: один доллар сейчас стоит около 200 рублей

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Польше заявил, что на сегодняшний день «один американский доллар стоит 200 рублей». Он также добавил, что, по его сведениям, Россию ждёт двукратное сокращение ВВП. Также он заявил, что президент России Владимир Путин не должен оставаться у власти.

Рубль обесценился, сейчас его курс составляет 200:1. В ближайшие годы Россию ждёт двукратное сокращение ВВП, — сказал Байден.

Также он заявил, что Путин не должен оставаться у власти.

Байден в ходе своего визита в Польшу также заявил, что Россия не стремится к денацификации Украины, а намеревается сместить текущего украинского президента Владимира Зеленского со своего поста. Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.