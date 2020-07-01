Азербайджан выделил Палестине $300 тыс. на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8989f5e0-bb87-11ea-8b73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству выделить Палестине помощь в размере $300 тысяч для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

Кабмин выделил Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) 300 тысяч долларов. Помощь оказана в ответ на обращение генсека Организации исламского сотрудничества Юсефа Аль-Осаймина с целью оказания поддержки на проведение борьбы с коронавирусной пандемией в Палестине, — цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

Организация UNRWA была создана в 1949 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН для оказания прямой помощи и социальных услуг палестинцам. Основными сферами деятельности являются здравоохранение, образование, гуманитарная помощь, социальные услуги, создание лагерей, реализация проектов в сфере обеспечения инфраструктуры и микрофинансирования.

Ранее Россия направила в Палестину аппараты ИВЛ, защитные костюмы и тест-системы для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил посол страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль. До этого глава Палестины Махмуд Аббас направил послание президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать в Москве конференцию по урегулированию арабо-израильского конфликта.

С 22 мая мечети в секторе Газа открылись для пятничных молитв. До этого они были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

По последним данным, в Палестине выявлены 2708 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 460 человек, погибли — 8.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире — 648 533 человека. Всего в стране скончались 9345, выздоровели 413 611.

К 1 июля число жертв связанных с коронавирусом заболеваний в мире за сутки выросло на 5696 человек и достигло 510 632. Всего к 08:00 мск в мире фиксировалось 10 450 628 заболевших COVID-19. За прошедшие 24 часа выявлено 172 170 новых случаев. Вылечились 5,3 млн инфицированных. На первом месте по количеству заболевших находятся США, где зарегистрировано 2 634 432 случая коронавируса. Жертвами болезни стали 127 410 американцев, выздоровели — 720 тысяч. Второе место занимает Бразилия — 1 402 041 инфицированный, 59 594 погибших и 788 тысяч излечившихся.

В России за последние 24 часа выявили 6556 заболевших в 83 регионах. Из них 2091 пациент переносит инфекцию (31,9%) без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 654 405 случаев COVID-19 в 85 регионах. Также за минувшие сутки жертвами болезни стали 216 граждан. За весь период в РФ от коронавируса погибли 9536 человек.