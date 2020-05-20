Аббас попросил у Путина помощи в ближневосточном урегулировании

https://static.news.ru/photo/af88e930-9a95-11ea-9497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mahmoud Khattab/Global Look Press

Глава Палестины Махмуд Аббас в послании президенту России Владимиру Путину попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Несколько недель назад Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину и попросил его созвать международную конференцию в Москве для мирного процесса между Палестиной и Израилем, — сообщил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, мероприятие должно создать механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации.

Дипломат добавил, что в ответном послании Владимир Путин подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта.

Как писал NEWS.ru, США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.