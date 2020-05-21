Мир

Россия поставит Палестине гуманитарную помощь, в том числе аппараты ИВЛ

11:30, 22 мая 2020
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Россия направит в Палестину аппараты ИВЛ, защитные костюмы и тест-системы для борьбы с коронавирусом, заявил посол страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Мы направили официальное обращение [с просьбой оказать гуманитарную помощь] в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Москва готова предоставить нам порядка двух тысяч тест-систем, сто аппаратов ИВЛ и пять тысяч защитных костюмов для медперсонала. Сейчас российская сторона выбирает подходящий момент, чтобы направить нам эту помощь. Также существует проблема того, каким образом этот груз может быть доставлен, — сказал Нофаль в интервью NEWS.ru.

Он добавил, что в Палестине на данный момент зафиксировано 500 случаев заражения, три человека скончались от COVID-19.

Стране удалось достичь таких показателей за счёт того, что карантин был введён очень рано, ещё в феврале. Сейчас ситуация находится под контролем, — отметил посол.

Полностью интервью Нофаля опубликовано на сайте NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, глава Палестины Махмуд Аббас направил послание президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать в Москве конференцию по урегулированию арабо-израильского конфликта.

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