Россия поставит Палестине гуманитарную помощь, в том числе аппараты ИВЛ

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Дети убитого в 2018 году Джамаля Хашогги простили тех, кто расправился с саудовским журналистом. Об этом сообщил сын колумниста The Washington Post Салах.

Молодой человек отметил, что если человек прощает и примиряет, то его награда должна быть получена от Аллаха. Поэтому мы, сыновья мученика Джамаля Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего...