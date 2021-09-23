Азербайджан подал иск к Армении в Международный суд ООН

Азербайджан инициировал судебное разбирательство против Армении в Международном суде ООН, обвинив Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Республика Азербайджан сегодня инициировала разбирательство против Республики Армения в Международном суде — главном юридическом органе Объединенных Наций, касающееся интерпретации и применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, — говорится в сообщении суда.

Согласно документу, представленному в суд Азербайджаном, «Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения». Также в иске идёт речь о военных действиях вокруг Карабаха, которые произошли осенью прошлого года.

Согласно заявлению Баку, «политика Армении и проведение ею этнической чистки, уничтожение культурного наследия и разжигание этнической ненависти в отношении азербайджанцев систематически нарушает права и свободы азербайджанцев, а также права Азербайджана в нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

В иске содержатся требования ввести обеспечительные меры а отношении Армении до вынесения судом своего решения по заявлению.

Ранее сообщалось, что Ереван игнорирует международное гуманитарное право. Об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.