Азербайджан осудил незаконный визит главы Минобороны Армении в Карабах

Министерство обороны Азербайджана назвало военно-политической провокацией незаконный визит главы армянского оборонного ведомства на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы. Об этом говорится на сайте ведомства. Баку считает, что поездка была преднамеренно спланирована накануне годовщины подписания президентами Азербайджанской Республики, России и премьер-министром Армении трёхстороннего заявления.

Таким образом, руководство Армении, грубо нарушая положения трёхстороннего заявления, сознательно пытается обострить ситуацию в регионе, — говорится в заявлении.

Минобороны Азербайджана предупредило армянское руководство, что в случае возникновения подобных незаконных поездок будут приняты необходимые меры по предотвращению «агрессивного сепаратизма и терроризма» в соответствии с законами республики.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США в честь годовщины трёхстороннего подписания заявления глав Азербайджана, Армении и России о прекращении военных действий в Карабахе призвал Баку и Ереван активизировать контакты. В сообщении говорится, что Азербайджану и Армении необходимо возобновить переговоры также по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.