Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы РФ Делягина

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении депутата Госдумы России Михаила Делягина, сообщили в ведомстве. Он также объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ранее депутат призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха.

В связи с этим в отношении М. Делягина 29 марта было возбуждено уголовное дело по статьям 101.2 «Открытые призывы к захватнической войне», 214.2.3 «Терроризм — угрозы применения огнестрельного оружия или других предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия», 283.2.1 и 283.2.2 «Разжигание межнациональной, расовой, социальной или межрелигиозной розни» УК АР, следствие по делу поручено Следственному управлению Генпрокуратуры, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по решению суда в отношении Делягина избрана мера пресечения в виде ареста, направлено обращение в Интерпол для объявления его в международный розыск, а дружественным странам направлено обращение для его задержания и экстрадиции в Азербайджан.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Делягину необходимо контролировать себя и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку. По его словам, сдержанность в эмоциях особенно важна в условиях активной посреднической роли Москвы в урегулировании ситуации в Карабахе. Солидарность с представителем Кремля выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала подобные заявления недопустимыми и безответственными. По её словам, такие высказывания не отражают официальную позицию России и её руководства по отношению к Баку.