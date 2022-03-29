Захарова прокомментировала громкое высказывание депутата Делягина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя на еженедельном брифинге недавнее заявление депутата Госдумы Михаила Делягина, назвала подобные заявления недопустимыми и безответственными. По её словам, подобные высказывания не отражают официальную позицию России и её руководства по отношению к Баку. Накануне Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана.

Подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию нашей страны, российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку стратегического партнёрства и союзнического взаимодействия, — заявила Захарова.

Первый заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы Николай Арефьев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал призыв Делягина, заявив, что у России нет напряжённости в отношениях с Азербайджаном, поэтому представителям Госдумы РФ следует соблюдать осторожность, высказываясь по темам межгосударственной политики.

Делягин ранее призвал влаcти России «разбомбить всю нефтяную промышленность» Азeрбайджана на фоне нынешнего обострения ситуации в Карабахе. Кроме тoго, он публично призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленноcти Азербайджaна в связи с его агрессией, вызванной убеждённостью в бесcилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину».